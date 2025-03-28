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Bayrampaşa'da korku dolu anlar... Yolcu dolu otobüs alev topuna döndü

Güncelleme Tarihi:

#Bayrampaşa#Yolcu Otobüsü#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 19:52

Bayrampaşa'da bir şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları indirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Olay saat 18.15 sıralarında Halyolu Yıldırım sapağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Eskişehir'e giden Musa B. idaresindeki 26 ABY 080 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Motordan yükselen dumanları gören sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak, yolcuları indirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bayrampaşada korku dolu anlar... Yolcu dolu otobüs alev topuna döndü

 

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#Bayrampaşa#Yolcu Otobüsü#Yangın

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