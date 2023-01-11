Bayrampaşa'da konvoy yapan sürücülere 7 bin 290 lira ceza

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Olay, 6 Ocak Cuma günü saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Düğün konvoyu yapan bir grup, araçları ile 4 şeridi de kullanmaya başladı. Bu sırada yavaşlayan konvoy, arkalarından gelen araçların geçmesine engel oldu. Konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, o anları trafikteki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalarda konvoy yapan kişilerin 34 EMT 729 plakalı araç sürücüsü Ü.G., 56 AAB 572 plakalı araç sürücüsü R.G., 34 BND 380 plakalı araç sürücüsü İ.E., 34 LN 3951 plakalı araç sürücüsü F.A. ile 34 AGR 44 plakalı araç sürücüsü H.S. olduğu belirlendi. Sürücülerin her birine 'trafiğin olağan akışına aykırı yavaşlamak' ve 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından 436'şar lira, R.G.'ye muayene yaptırmamak suçundan 951, H.S.'ye ise ikinci defa muayenesiz araçla yakalanmak suçundan bin 979 lira olmak üzere toplam 7 bin 290 lira cezai işlem uygulandı.