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Bayrampaşa'da kediyi tekmeleyip öldüren cani tutuklandı

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#İSTANBUL#Bayrampaşa#Kedi
Bayrampaşada kediyi tekmeleyip öldüren cani tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 10:36

İstanbul Bayrampaşa’da, bir kediyi kaçırdıktan sonra tekmeleyen ve kedinin ölümüne sebep olan Y.C. tutuklandı.

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Olay, 4 Kasım Cumartesi günü Demirkapı Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Y.C., sokakta gördüğü kediyi çuvala koyduktan sonra iş yerine götürdü. Bir süre sonra Y.C. kediyi sokağa fırlattı. Şüpheli daha sonra yerde hareketsiz yatan kediyi bir süre tekmeledi.

Kedinin ölümüne neden olan Y.C.'yi çevredekiler polise ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli Y.C’yi Mersin’de yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.C. "Hayvan hırsızlığı, hayvana kötü muamele ve işkence yaparak öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşada kediyi tekmeleyip öldüren cani tutuklandı

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#İSTANBUL#Bayrampaşa#Kedi

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