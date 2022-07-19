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Bayrampaşa’da kaza yapan sürücüler birbirine girdi

#Bayrampaşa#KAZA#Kavga

İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan trafik kazasının ardından sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kaza ve sonrasında yaşanan kavga, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Piri Reis Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, ara sokaktan çıkan motosiklet ile Piri Reis Sokakta seyir halinde olan otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üstünde bulunan 2 kişi yere düştü. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu.

Otomobil sürücüsünün aracından inmesiyle motosikletli kurye ile aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Bayrampaşa’da kaza yapan sürücüler birbirine girdi

OLAY ANI KAMERADA

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Yaşanan kaza ve sonrasında çıkan kavga bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkan motosiklet ile seyir halindeki otomobilin çarpıştığı görülüyor. Kazanın ardından sürücüler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırıyor.

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#Bayrampaşa#KAZA#Kavga

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