×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayrampaşa'da kayınpeder dehşeti: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bayrampaşa#Cinayet
Bayrampaşada kayınpeder dehşeti: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 13:23

Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50) kızının boşanma aşamasındaki damadı Arbin Timur (32)'u silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti

Haberin Devamı

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre, Arbin Timur ile eşi M.T, Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

Bayrampaşada kayınpeder dehşeti: 2 ölü

Kuruyemiş dükkanı olan M.T'nin babası Ekrem Girgin damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. 

Bayrampaşada kayınpeder dehşeti: 2 ölü

Bayrampaşada kayınpeder dehşeti: 2 ölü

Bayrampaşada kayınpeder dehşeti: 2 ölü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bayrampaşa#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!