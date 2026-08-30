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Bayrampaşa'da kafeye otomobilden silahlı saldırı: 3 müşteri yaralandı

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#Bayrampaşa#Silahlı Saldırı#Kafe
Bayrampaşada kafeye otomobilden silahlı saldırı: 3 müşteri yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 14:14

İstanbul Bayrampaşa'da bir kafenin önüne otomobille gelen şüpheliler, içeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerine peş peşe ateş açtı. Saldırıda vücutlarına kurşun isabet eden 3 müşteri yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille kafenin önüne gelen şüpheliler silahla ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucu kurşunlar 3 müşteriye isabet etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşada kafeye otomobilden silahlı saldırı: 3 müşteri yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşada kafeye otomobilden silahlı saldırı: 3 müşteri yaralandı

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Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kurşunların iş yerine de isabet ettiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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#Bayrampaşa#Silahlı Saldırı#Kafe

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