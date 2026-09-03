×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar... Polisin 'dur' ihtarına uymdı, kaçarken kaza yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Bayrampaşa#Trafik Kazası#Polis Takibi
Bayrampaşa’da hareketli dakikalar... Polisin dur ihtarına uymdı, kaçarken kaza yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 05:00

Bayrampaşa’da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin kullandığı otomobil, kaçış sırasında park halindeki bir araca çarptı. Otomobilden inen şüphelilerden biri plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, diğeri polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 34 EPU 923 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak araçtaki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin telsizle durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahında önlem alındı. Takip sırasında şüpheliler, araçlarıyla girdikleri bir sokakta park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

Araçtan inen şüphelilerden biri, olay yerine gelen plakasız bir motosiklete binerek kaçtı. Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri diğer şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.

Haberin Devamı

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayrampaşa#Trafik Kazası#Polis Takibi

BAKMADAN GEÇME!