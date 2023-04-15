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Bayrampaşa'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı

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#Bayrampaşa#Otomobil#Kaza
Bayrampaşada hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 11:08

Bayrampaşa'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavşağa hızlı giren hafif ticari araç ile

otomobil çarpıştı. Hafif ticari aracın arka yan tarafına çarpması ile savrulan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü kendi imkânlarıyla aracından çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kazayı gören İlhan Aydoğan, "Ölü ya da yaralı yok, takla atan araçtan arkadaş kendi çıktı" dedi.

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#Bayrampaşa#Otomobil#Kaza

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