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Bayrampaşa'da fırıncılar odası eski başkanına silahlı saldırı

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#İSTANBUL#Bayrampaşa#Saldırı
Bayrampaşada fırıncılar odası eski başkanına silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 12:57

Bayrampaşa'da İstanbul Fırıncılar Odası eski Başkanı Fahri Özer yolda yürüdüğü sırada yoldan geçen otomobildeki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Özer'in bacağından yaralandığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Bosna Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Fırıncılar Odası eski Başkanı Fahri Özer yolda yürürken sokak üzerinde sahte plakalı otomobille geçen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler saldırının ardından yollarına devam etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan bir tanesi Özer'in bacağına isabet ederken çevredeki işyerleri de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Özer'in ilk ifadesinde saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

"DURUMU İYİ"

Fahri Özer'e ilk müdahaleyi yapan Fikret Ilgaz, "7-8 el silah sesi duyduk, dışarı çıktık. Yaralanan kişi benim hastamdı. Orada yaralandı, biz müdahale ettik. Arabayla gelip 7-8 el ateş ettiler. Sonrasında da kaçıp gittiler, yüzlerini görmedik. Yaralının durumu iyiydi. Herkes panik oldu. Ufak bir sıyrıktı, ayağına isabet etti. Şu an durumu iyi. Ben aramıştım, konuştum kendisi ile iyi durumu" dedi.

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#İSTANBUL#Bayrampaşa#Saldırı

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