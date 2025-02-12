Bayrampaşa'da fidanlar, yangın felaketinde yitiren 78 can için yeşerecek

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Türkiye, 21 Ocak’ta Bolu’dan gelen acı haberle sarsıldı… Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli’ndeki yangın faciasında 36’sı çocuk, toplam 78 kişi yaşamını yitirdi.



Bu acı haber tüm Türkiye’yi yasa boğarken, Bayrampaşa Belediyesi yangın faciasında yaşamını yitirenlerin anısına ilçedeki Millet Bahçesinde 78 fidanı toprakla buluşturdu. Oldukça duygusal anların yaşandığı etkinlikte bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

YAZAR NEDİM TÜRKMEN’İN KIZI DA KATILDI

Yangın faciasında eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren yazar Nedim Türkmen’in kızı Pelin Türkmen de etkinliğe katılarak ailesi anısına fidan dikti. Pelin Türkmen, “Babam, annem ve kardeşlerim sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin sorumsuzluğu yüzünden hayatlarını kaybettiler. 78 canın hesabı sorulmalı ve gerçek suçlular mutlaka cezalandırılmalı” dedi.

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BAŞKAN MUTLU: SUÇLULAR CEZALANDIRILMADIKÇA YÜREKLERDEKİ BU YANGIN SÖNMEZ

Her şeyden önce bir baba olarak olaydan çok etkilendiğini ve büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Hepimizi yasa boğan bu elim olayda yaşamını yitiren yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Yüreğimiz yandı, masum ‘canlarımız’ yandı. Geriye büyük bir acı, büyük bir trajedi kaldı. Sorumlular ve suçlular hak ettikleri cezaları almadıkça yüreklerdeki bu yangın sönmez” ifadelerini kullandı.