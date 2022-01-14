Bayrampaşa'da ev sahibinden baltalı dehşet

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?#Nureddin Nebati
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Son imza ne anlama geliyorFatih Terim'in vedasındaki şifreler! Son imza ne anlama geliyor?#Fatih Terim
Omicron PCR testlerini de etkiledi Ağızdan mı, burundan mı etkili | 3 SORU 3 YANITOmicron PCR testlerini de etkiledi! Ağızdan mı, burundan mı etkili? | 3 SORU 3 YANIT#Koronavirüs
Ufuk göründü Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak... Türkiye için bir ilk olacak'Ufuk' göründü! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak... Türkiye için bir ilk olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Anıtkabirdeki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındıAnıtkabir'deki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındı#MSB
Bakan Pakdemirli müjdeleri tek tek sıraladı Hem girişimciler hem de gençler için hibe desteği geliyorBakan Pakdemirli müjdeleri tek tek sıraladı! Hem girişimciler hem de gençler için hibe desteği geliyor#Bekir Pakdemirli
Alec Baldwin herkesi şaşırttı Şimşekler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Şimşekler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...#Alec Baldwin
Sedefnur olayında kan donduran detay Aşağı bile inmedilerSedefnur olayında kan donduran detay! Aşağı bile inmediler#Sedefnur Çağlar
Elon Muskın tweeti Dogecoini uçurdu İşte son durum...Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçurdu! İşte son durum...#Kripto Para
Tutar mı tutmaz mı Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...Tutar mı tutmaz mı? Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...#Kemal Kılıçdaroğlu
Dünyanın baş belası haline geldiler 400 milyon dolar değerinde kripto para çalındıDünyanın baş belası haline geldiler! 400 milyon dolar değerinde kripto para çalındı!#Kuzey Kore
Hemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktıHemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktı!#Terör
Erkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştıErkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştı#Prens Andrew'nun Unvanları Alındı
Asıl skandal şimdi patladı Kraliçe tek başına yas tutarken onlar...Asıl skandal şimdi patladı! Kraliçe tek başına yas tutarken onlar...#İngiltere
İkili cephesinde yeni gelişme Önce Demet sonra Oğuzhan... İkili cephesinde yeni gelişme! Önce Demet sonra Oğuzhan...#Demet Özdemir
HABERLERGündem Haberleri

Bayrampaşa'da ev sahibinden baltalı dehşet

#İstanbul#Kiracı#Ev Sahibi

İstanbul Bayrampaşa'da ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kapısını baltayla kırdı. Daha sonra eve girip içerideki kapıları ve camları da baltayla parçaladı. Ev sahibinin baltayla kapıyı kırdığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken, olayın ardından ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A., gözaltına alındı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan kiracı Esma S., "Çok korktuk. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım. Kiracılar gelmese bizi öldürebilirdi" dedi.

Haberin Devamı

Olay, geçen Çarşamba günü 23.00 sıralarında, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 92 yaşındaki ev sahibi Naim A., bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının kendilerine ev bulamaması ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine ev sahibi, baltayla ailenin kapısına dayandı. Kiracı aile uyuduğu sırada dairenin dış kapısını baltayla kıran Naim A., içeriye girerek etrafa zarar vermeye başladı. Yaşlı adam, evdeki diğer kapıları da baltayla parçaladı. Dehşet anlarının ardından uyanan aile, bağırıp yardım istemeye çalıştı. Sesleri duyan komşularının gelmesi üzerine ev sahibi Naim A., daireyi terk etti.

Bayrampaşada ev sahibinden baltalı dehşet

Yabancı uyruklu aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Naim A., olayın ardından kiracılarının suyunu ve doğalgazını kesti. Korkuya kapılan kiracı aile, kırılan daire kapısını değiştirdi. Endişeli aile, kapının arkasına da koltukları dayayarak kendilerince önlem aldı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kırdığı anlar, bina sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Naim A., elindeki baltayla defalarca vurduğu kapıyı parçalıyor.

Haberin Devamı

BABA VE OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, ev sahibi Naim A. ile oğlu İhsan A. (65)'yı gözaltına aldı.

Bayrampaşada ev sahibinden baltalı dehşet

Gözaltına alınan baba ve oğul polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

"SANKİ SURİYE'DE, SAVAŞTAYIZ SANDIM"

Kiracı oldukları evde annesi, eniştesi ve 4 kız kardeşi ile yaşayan Esma Ş., yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Esma Ş, "Savaş nedeniyle ailemle birlikte Suriye'den geldik. Babam 3 yıl önce vefat etti. Ben ve 4 kardeşim okuyoruz. Kira zammını kabul etmediğimiz için baltayla gelmiş. İçeriye girip kapıları kırdı. Çok korktuk, polisi aradık. Titreyeme başladık. Sanki Suriye'de, savaştayım sandım.

Bayrampaşada ev sahibinden baltalı dehşet

10 aydır evden çıkmamızı istiyor. Ona ev bulamadığımızı söyledim. Aslında buluyoruz ama Suriyelilere ev vermiyorlar. Durumu anlattım ama anlamıyor. Bizi çıkartmak istiyor. Bu yüzden kirayı yükseltti. Her zaman kapımıza gelip rahatsız ediyor. Dün akşam, su saatini sökmüş. bin 200 lira ödüyoruz, şimdi 3 bin lira istiyor.
Bayrampaşada ev sahibinden baltalı dehşet

Sadece eniştem çalışıyor. Bu kirayı kim ödeyecek? Ben ve kardeşlerim okuyoruz. Evin içine girdi. Odaların kapılarını kırdı. Komşular aşağıya inmeseydi, bizi öldürebilirdi. İnşallah en yakın zamanda ev bulacağız. Bize yardım etsinler" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kiracı#Ev Sahibi

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal