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Bayrampaşa'da eski eşinin üzerine otomobilini sürdü! Dehşet kamerada

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#Bayrampaşa#İstanbul#Şiddet
Bayrampaşada eski eşinin üzerine otomobilini sürdü Dehşet kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 17:35

İstanbul Bayrampaşa’da eşinden boşanan C.N., tartıştığı eski eşinin üstüne araba sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın yaralanırken, şüpheli C.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 11 Mayıs Pazar günü Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi M.K’den boşanan C.N., arabasını sokakta gördüğü eski eşi M.K’nın üstüne sürdü. Arabayla kaldırıma çıkarak eski eşinin üzerine sürdüğü aracın kendisine çarpmasıyla M.K., sırt üstü yere düşerek yaralandı. Yaşanan olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulans ile hastaneye götürdü.

ESKİ KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.N.,’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan C.N., ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşada eski eşinin üzerine otomobilini sürdü Dehşet kamerada

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde C.N.,’nin arabasıyla manevra yaptıktan sonra eşine ve yanındaki arkadaşına vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

Bayrampaşada eski eşinin üzerine otomobilini sürdü Dehşet kamerada

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#Bayrampaşa#İstanbul#Şiddet

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