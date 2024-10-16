Bayrampaşa'da eşini ve kızını katletmişti! Cani Seydi Şahin'in sözleri kan dondurdu

Haberin Devamı

Bayrampaşa'da 30 Mayıs tarihinde ayrı yaşadığı eşi Nazime Şahin ve kızı Fatmanur Şahin'i silahla vurarak öldürmekten tutuklanan sanık Seydi Şahin, hakim karşısına çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seydi Şahin, maktul Nazime Şahin'in müşteki çocukları ile tarafların avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Fatma Şahin'in diğer müşteki kızı Emine Şahin ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

“ÖFKEM DİNER DİYE DÜŞÜNDÜM AMA ÖYLE OLMADI”

Duruşmada savunma yapan sanık Şahin, eşiyle boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "Kızımın isteği üzerine davayı geri çektim. Olay günü eşim, telefonda bana hakaret içeren ifadeler kullanarak konuştu. Biz tartıştık. Elim titriyordu sinirden, kızım da yanımızdaydı.

Haberin Devamı

2018'de Suriyeli birinden aldığım tabancayla yanına gittim. Korkup telefonu kapatır, sesini keser, korkar, benim de öfkem diner diye düşündüm ama öyle olmadı.

Ayağına ateş edecektim ama beni görünce susmadı, yüzümü yan tarafa çevirerek birkaç el ateş ettim. Oğlum iki sokak ötede oturuyordu, onun evine gittim ve durumu anlattım ve teslim olacağımı söyledim.

Karakol amirine olayı anlattım ve teslim olacağımı söyledim. Karakol amirine olayı anlattım, belimdeki silahı teslim ettim. Karakoldaki hiçbir evrakı imzalamadım. Bir gece nezarethanede kaldım, ardından adliyeye sevk edildim. Sonrasında cezaevine girdim ve dört aydır tutukluyum. Olay anında kızım ve karım yan yana değildi. Küçük bir odadaydık olay olduğunda, orada ateş ettim” ifadelerini kullandı.

“KATİLİN İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM”

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanarak beyanda bulunan müşteki Emine Şahin ise, “Katilin idam edilmesini istiyorum. Benim anneme ve bize ne babalık, ne kocalık yaptı. O silahı İ. amcamdan aldı. Benim annemi sürekli silahla tehdit ediyordu. Benim kardeşimin kurşun izlerinden yüzü yok oldu. Benim annem bir gün bile gün yüzü görmedi. Konuştuklarının hepsi yalan. Benim kardeşim öğretmendi. Bizi annesiz bıraktı. Sinirden konuşamaz hale geldim. Hapisten çıkmasını istemiyorum. Sekiz kurşun nedir?” diye konuştu.

Haberin Devamı

Müşteki avukatı, müştekilerin sanığın yanında beyan vermek istemediği gerekçesiyle sanığın salondan çıkarılmasını istedi. Bu talebi değerlendiren mahkeme, sanığı salondan çıkardıktan sonra müştekileri salona aldı.

“ANNEMLE KAVGA ETTİĞİNİ, KAFASINA VURDUĞUNU VE AMBULANSI ARAMAMI SÖYLEDİ”

Nazime Şahin'in polis memuru olan oğlu A.Ş. de, “Olay günü nöbetteydim, uyuyacaktım. Saat 12.30 civarlarında zil çaldı. Kapıyı açtım ve şahsı gördüm. Çok soğukkanlıydı. İki defa kardeşimi aradım, açmadı. Şahıs bana Bayrampaşa Karakolunu sordu. Ne olduğunu sorduğumda, annemle kavga ettiğini, kafasına vurduğunu ve ambulansı aramamı söyledi. Eve gittim, cama vurdum, açan olmadı. Annemi, Fatmanur'u aradım açmadılar. Evin önüne polis aracı geldi. Evin kapısı kırıldı. Oradaki polislere sorduğumda ikisinin de öldüğünü söyledi” dedi.

Haberin Devamı

“BABAM HEPİMİZE HEM FİZİKİ, HEM PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYORDU”

Nazime Şahin'in diğer oğlu müşteki Müslüm Şahin beyanında, “Olay günü ağabeyim aradı ve babamın karakola gittiğini söyledi. Babamı sakinleştirmesini söyledim. Annem deprem mağduru bir kadın, çok sağlıklı olmadığı için telefonları evde bırakıp hastaneye gittiklerini düşündüm.

Ağabeyim öldüklerini söylediğinde kendimi kaybettim. Çok sağlıklı bir evlilikleri yoktu. Babam hepimize hem fiziki, hem psikolojik şiddet uyguluyordu. Ağabeyim 13-14 senedir polis. Bu şahıs, iki ayda bir, üç ayda bir bizi döver evden kovardı” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“ANNEMDEN SONRAKİ İKİNCİ HEDEF BENDİM, BENİ ÇEKİÇLE DÖVERDİ”

Müşteki Zeynep Şahin, “Annemi küçüklüğümden beri yüzü kanlı hatırlıyorum. Biz hep bu ortamda büyüdük. Annem hep bizim için, geçim derdinden dolayı katlanırdı. Anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Oklavayla anneme vurdu, daha sonra oklavayı benim kafamda paramparça etti. Biz hiç eve gidemezdik, sokaklardaydık. Evde bize yaşama hakkı sunulmuyordu. Bir keresinde üç ay tek kaldık. Beni ses yapıyorum diye odaya kilitler, ses yapmamam için tehdit ederdi. Terasta intihar edecektim. Bu adam acı çektirmekten zevk alırdı. Annemden sonraki ikinci hedef bendim, beni çekiçle döverdi. Şikayetçi olmadık, çünkü annemize veya bize bir şey yapar diye korktuk. Annemi öldürdüğü silahı teröristlerle bağlantısı olan amcadan aldı” diye konuştu.

Haberin Devamı

SANIK SALONA ALINIRKEN MÜŞTEKİLER ORADAN AYRILDI

Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın ‘eşi kasten öldürme' ve ‘alt soyu kasten öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ederek, kızını yanlışlıkla öldürdüğü hususunu kabul etmediklerini belirtti.

Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin olay anına kadar kötü bir niyeti olmadığını, çocuğunu hedef alarak hareket etmediğini ve müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadan hareket ettiğini iddia etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Şahin'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli delil bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Seydi Şahin'in tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bayrampaşa'da 30 Mayıs'ta Fatma ve Nazime Şahin'in silahla vurularak öldürülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanık Seydi Şahin'in ifadesine yer verilen iddianamede, eşi ve kızını öldürdüğünü itiraf ettiği aktarıldı. Ölü muayene evrakına yer verilen iddianamede, Nazmiye Şahin'in sol yanağında ateşli silah yarası olduğu, Fatmanur Şahin'in ise yüzünde silahlı mermi yarası olduğu ve maktullerin baş kısımlarında silah yaralanması bulunduğu, sanığın yanında bulunan ruhsatsız silah ile ateş etmesi sonucu olay yerinde öldüklerinin tespit edildiği bilgisi yer aldı. Hazırlanan iddianamede, sanık Seydi Şahin hakkında ‘altsoydan akrabayı kasten öldürmek', ‘eşi kasten öldürmek' ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.