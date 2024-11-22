Bayrampaşa’da dehşete düşüren kaza! Cip hızla geri gidince metrelerce sürüklendi

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Kaza, dün saat 16.35 sıralarında Kocatepe Mahallesinde bulunan Mega Center’de meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapmaya gelen bir kadın, aracını park etmekte zorlandığı sırada iş yeri sahibinden yardım istedi. Araca binen iş yeri sahibi geri gittiği sırada araç aniden durdu.
Kadın aracın durduğunu görünce yanına gitti. İş yeri sahibi park etmeye çalışırken aniden geri gidince, araca tutunan kadını metrelerce sürükledi. Araç duvara çarparak durabildi. Kadın kazayı hafif yaralı olarak atlattı.