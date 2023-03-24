Bayrampaşa’da çocukları gasbeden şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa Yıldırım ve Kocatepe Mahallelerinde farklı adreslerde 4 ayrı gasp olayının yaşanmasıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda bir şüphelinin havanın kararması ile birlikte çocukların önüne çıkarak silah gösterip cep telefonlarını gasbettiği belirlendi.

Olay yerlerini gören güvenlik kameralarını izleyen polis şüphelinin A.Y. olduğu tespit etti. A.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, dün şüpheliyi Kartaltepe Mahallesinde gördü. Polisi gören A.Y., kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.