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Bayrampaşa'da bıçakla köpeğe saldırdı

#Istanbul#Bayrampaşa#Köpeğe Saldırı

Bayrampaşa'da bir kişi, iş yerinin önündeki 'Ares' isimli köpeğe bıçakla saldırdı. Köpeğin sahibi Semih Ümmet, saldırgandan şikayetçi olmadığını söylerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay dün saat 14.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi'nde yaşandı. Bir kişi iş yerinin önünde bağlı olan 'Ares' isimli köpek havladı diye cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Köpek kaçarken, saldırgan kişi defalarca bıçak salladı. Olaydan köpek yara almadan kurtuldu.

Bayrampaşada bıçakla köpeğe saldırdı

Köpeğin sahibi Semih Ümmet saldırgandan şikayetçi olmadığını belirterek, "İçeride oturuyorum. Köpeğim burada bağlıydı. Bir kişi köpek havladı diye bıçağı çıkartıp saldırdı. Dışarı çıktım. Sonradan öğrendik ki, çocuğun ailesi geldi rahatsızlığı varmış. Köpek ne yapabilir? Sonra tatlıya bağladık ama köpeğe vursaydı ölecekti yani ufacık köpek. Köpek havladı diye saldırmış sonradan gördük kamera kayıtlarında. Şikayetçi değilim." dedi.

Bayrampaşada bıçakla köpeğe saldırdı

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Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Istanbul#Bayrampaşa#Köpeğe Saldırı

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