BayrampaÅŸaâ€™da baÅŸkana 818.5 yÄ±l hapis talebi

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

Ä°STANBUL Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan BayrampaÅŸa Belediyesiâ€™ne yÃ¶nelik â€˜yolsuzlukâ€™ iddiasÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlanarak iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede, BayrampaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Mutluâ€™nun suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri olduÄŸu, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± Atilla Ã–zen, Bilgehan YaÄŸcÄ±, Ã–zlem Tut, Hakan BaÅŸ ve LÃ¼tfi KadÄ±oÄŸullarÄ± ile Ayhan Mutluâ€™nun (Hasan Mutluâ€™nun kardeÅŸi) suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticileri olduÄŸu ifade edildi. Ä°ddianamede, suÃ§tan zarar gÃ¶ren 1 kurum, 20 mÃ¼ÅŸteki, 11 maÄŸdur, 3 mÃ¼ÅŸteki ÅŸÃ¼pheli ve 78 ÅŸÃ¼pheli yer aldÄ±. 37 suÃ§tan sorumlu tutulan Mutluâ€™nun â€˜suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmakâ€™, â€˜rÃ¼ÅŸvet almakâ€™, â€˜zimmet, â€˜irtikapâ€™, â€˜ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rmaâ€™, â€˜kamu kurumu aleyhine dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kâ€™ ve â€˜suÃ§tan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklamaâ€™ suÃ§larÄ±ndan 311 yÄ±ldan 818 yÄ±l 6 aya kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Haberin DevamÄ±

AKRABALARIYLA Ã–RGÃœT KURDU

Ä°ddianamede suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n lideri ve yÃ¶neticilerinin kamu gÃ¶revlilerinden oluÅŸtuÄŸu ancak bazÄ± Ã¶rgÃ¼t yÃ¶netici ve Ã¼yelerinin liderle akrabalÄ±k veya yakÄ±n iliÅŸkisi sebebiyle ya da eski bir kamu gÃ¶revi nedeniyle Ã¶rgÃ¼t hiyerarÅŸisinde yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. BayrampaÅŸa Belediyesiâ€™nin birÃ§ok ihalesinin Ã¶rgÃ¼t ile irtibatlÄ± kiÅŸilere verildiÄŸi, doÄŸrudan temin usulÃ¼ ile yapÄ±lan alÄ±mlarÄ±n suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yÃ¶nlendirmesi ile irtibatlÄ± firmalardan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, imar ve iskÃ¢n iÅŸlemleri iÃ§in vatandaÅŸtan rÃ¼ÅŸvet ya da irtikap yolu ile para alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Mutluâ€™nun kardeÅŸi Ayhan Mutluâ€™nun elde edilen gayriresmi geliri Hasan Mutlu adÄ±na gayriresmi ortaÄŸÄ± olduÄŸu ya da irtibatlÄ± olduÄŸu ÅŸirketler Ã¼zerinden akladÄ±ÄŸÄ±, elde edilen menfaatleri organize eden kiÅŸi olduÄŸu ifade edildi.

TANIK Ä°DDÄ°ASI: KASASI SEVGÄ°LÄ°SÄ°Â

Ä°ddianamede tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla ifadesine yer verilen A.K., belediyeye ait iÅŸyerlerine Hasan Mutlu tarafÄ±ndan Miss Kafe ismi verildiÄŸini, bu ismin patentini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu iÅŸyerlerinin iÅŸletmeciliÄŸinin ihale yapÄ±lmadan Meclis Ã¼yelerinin yakÄ±nlarÄ±na verildiÄŸini, yine belediye meclis Ã¼yelerinin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n belediyede iÅŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. TanÄ±k A.K., Hasan Mutluâ€™nun kÄ±z arkadaÅŸÄ± ve kasasÄ± olduÄŸunu iddia ettiÄŸi Ã‡aÄŸla Konatâ€™Ä±n baÅŸta kardeÅŸi OÄŸulcan Konat olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 30 yakÄ±nÄ±nÄ±n BayrampaÅŸa Beledyesiâ€™nde iÅŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlara lÃ¼ks araÃ§lar tahsis edildiÄŸini de anlattÄ±. A.K., Ã‡aÄŸla Konatâ€™Ä±n kuzeni Enes KansÄ±zâ€™Ä±n Mutluâ€™nun Ã¶zel kalem vekili olduÄŸunu, ayrÄ±caÂ Ã‡aÄŸla Konatâ€™a ait Audi marka araÃ§ ile kardeÅŸi OÄŸulcanâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± BMV Z4 marka araÃ§larÄ± Hasan Mutluâ€™nun aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. A.K., Hasan Mutluâ€™nun, Ã‡aÄŸla Konatâ€™Ä± BayrampaÅŸa Planlama AjansÄ±â€™nÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§irmek istediÄŸini ancak eÅŸi duyunca bu durumdan vazgeÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

AYDA 1.5 MÄ°LYON TL RÃœÅžVET Ä°DDÄ°ASI

Ä°ddianamede, BayrampaÅŸa Belediyesiâ€™nin temizlik ve araÃ§ kiralama ihalelerinde kurulduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len rÃ¼ÅŸvet dÃ¼zenine iliÅŸkin eylemler de yer aldÄ±. Buna gÃ¶re Kamu Ä°hale Kurumuâ€™nun iptal kararÄ±na raÄŸmen temizlik iÅŸleri pazarlÄ±k usulÃ¼yle yapÄ±lan ihalelerle Aslan Bulutâ€™un sahibi olduÄŸu ÅŸirkete verilmeye devam edildi. Bulutâ€™un ifadesine gÃ¶re, ihalelerin kendisine verilmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aylÄ±k 1 milyon 500 bin TL, yani yaklaÅŸÄ±k 40 bin dolar Ã¶deme konusunda anlaÅŸÄ±ldÄ±. Aslan Bulut, anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 7 kez Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ä°ddianameye gÃ¶re, paralarÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ doÄŸrudan Hasan Mutluâ€™ya, bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise Mutluâ€™nun yÃ¶nlendirmesiyle Ã–ztÃ¼rk HocaoÄŸlu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla teslim edildi.

Â

Â