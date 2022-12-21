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Bayrampaşa'da 'aracını çek' diyen güvenlik görevlisini, hastanede yere seren yumruk

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#İSTANBUL#Trafik#Polis
Bayrampaşada aracını çek diyen güvenlik görevlisini, hastanede yere seren yumruk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 10:36

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne muayene için gelen Tufan Ulukar, otomobilini bahçedeki kaldırıma park etti. Hastanenin güvenlik görevlisi Eyüp Yavuz Kaplan, Ulukar'ı uyararak, otomobilini çekmesini istedi. Muayene olacağını söyleyip kısa bir süre aracının kalmasını isteyen Ulukar, güvenlik görevlisi Kaplan'ın ikna olmaması nedeniyle tekme ve yumrukla saldırdı.

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Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne dün saat 09.00 sıralarında muayene olmak için gelen Tufan Ulukar, 34 BN 5851 plakalı otomobilini hastane bahçesindeki kaldırıma bıraktı. Hastanenin güvenlik görevlisi Eyüp Yavuz Kaplan, ambulans ve diğer otomobillerin geçişini zorlaştırdığı gerekçesiyle, Ulukar'ı otomobilini çekmesi için uyardı. Bu duruma sinirlenen Ulukar, muayeneye geldiğini belirterek, kısa bir süre aracının kalmasını istedi. Ulukar, otomobili başka bir yere park etmesi konusunda ısrar eden güvenlik görevlisine tekme ve yumrukla saldırdı. Diğer güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sakinleşen Ulukar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eyüp Yavuz Kaplan'ın aldığı darbelerle yaralandığı ve 20 gün iş göremez raporu aldığı öğrenildi.

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Bayrampaşada aracını çek diyen güvenlik görevlisini, hastanede yere seren yumruk

"AMBULANS GEÇİŞİNİ ENGELLİYORDU"

Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Eyüp Yavuz Kaplan, "Aracını kaldırıma çekmişti. Hem yolu daraltıyordu hem de vatandaşların geçişini engelliyordu. Park ettiği yerde aynı zamanda ambulans geçişini de engelliyordu. Buradan alması konusunda uyardım. Almayacağını söyleyince tekrar yanına gittim. Bu sırada saldırdı. Saldırdıktan sonra ekip arkadaşlarım geldi. Durumu polise bildirdik. Parmağımı kırdı, bacağımda da zedelenme olmuş. Şikayetçi olacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. 20 gün iş görmez raporu verildi" dedi.

Bayrampaşada aracını çek diyen güvenlik görevlisini, hastanede yere seren yumruk

"BU İŞLERİN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Temel Yazıcı,"Yine üzücü bir olay yaşandı. Sağlıkta şiddetin bitmediği bir noktadayız. Bugün maalesef Eyüp kardeşimiz bir hasta tarafından darbedildi. Sendika olarak hukuken bunun peşini bırakmayacağız. Gerekli cezayı alması için, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Artık bu işlerin son bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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#İSTANBUL#Trafik#Polis

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