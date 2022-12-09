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 Bayrampaşa’da aracın çarptığı direk yayanın üstüne devrildi: 1 ölü

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#İsatnabul#Bayrampaşa#Kaza
Bayrampaşa’da aracın çarptığı direk yayanın üstüne devrildi: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 23:29

İstanbul Bayrampaşa’da yasak dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkan araç yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, kaldırımda yürüyen kadının üstüne düştü. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 19.20 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi Yel Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, E.K. idaresindeki araç yasak yerden dönüş yapmaya çalıştığı sırada, T.B.K. yönetimindeki araca çarpmak üzereyken kazadan kaçmak için manevra yaparak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden ayrılan direk o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. isimli kadının üstüne düştü. Kazada ağır yaralanan Z.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazanın sebebine ilişkin başlatılan tahkikat sürüyor.

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#İsatnabul#Bayrampaşa#Kaza

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