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Bayrampaşa'da apartman kapısını söküp çaldı! 'Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bayrampaşa#Hırsız
Bayrampaşada apartman kapısını söküp çaldı Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 10:27

İstanbul Bayrampaşa'da bir hırsız, gözüne kestirdiği apartmanın kapısını yerinden sökerek çaldı. Hırsızın rahatlığı şaşkına çevirirken, kapıyı çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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 Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 06.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Şener Sokak'ta yaşandı. Sokakta yürüyen bir kişi, etrafı kolaçan etti. Binanın demir kapısını gözüne kestiren hırsız, ardından uygun vakti bekledi.

Bayrampaşada apartman kapısını söküp çaldı Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu

KAPIYI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hırsız bir süre sonra kimsenin olmadığı bir anda binanın kapısını açarak içeri girdi. Ardından kapıyı yerinden söken hırsız, kapıyla birlikte hızla oradan uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın kapıyı çalıp gittiği anlar ise şaşkınlık oluşturdu.

Bayrampaşada apartman kapısını söküp çaldı Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu

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“KAPININ ÇALINMASI BİRAZ KOMİK BİR OLAY"

Mahalle sakini esnaf Nagihan Yaşar, “Ben bu cadde üzerinde esnafım. Kamera görüntülerini izledim. Kapının çalınması biraz komik bir olay. Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu. Bizim kapımızın önündekiler de çalınıyor. Sandalye koyuyorsunuz o bile çalınıyor. Acınacak halimize gülüyoruz” dedi.

Bayrampaşada apartman kapısını söküp çaldı Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu

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#İstanbul#Bayrampaşa#Hırsız

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