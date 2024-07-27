Bayrampaşa'da apartman kapısını söküp çaldı! 'Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu'

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Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 06.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Şener Sokak'ta yaşandı. Sokakta yürüyen bir kişi, etrafı kolaçan etti. Binanın demir kapısını gözüne kestiren hırsız, ardından uygun vakti bekledi.

KAPIYI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hırsız bir süre sonra kimsenin olmadığı bir anda binanın kapısını açarak içeri girdi. Ardından kapıyı yerinden söken hırsız, kapıyla birlikte hızla oradan uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın kapıyı çalıp gittiği anlar ise şaşkınlık oluşturdu.

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“KAPININ ÇALINMASI BİRAZ KOMİK BİR OLAY"

Mahalle sakini esnaf Nagihan Yaşar, “Ben bu cadde üzerinde esnafım. Kamera görüntülerini izledim. Kapının çalınması biraz komik bir olay. Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu. Bizim kapımızın önündekiler de çalınıyor. Sandalye koyuyorsunuz o bile çalınıyor. Acınacak halimize gülüyoruz” dedi.