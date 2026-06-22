Bayrampaşa'da anaokulunda çocuklara 'çubuklu' şiddet

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Olay, 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Cuma günlerinde Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü özel Hüseyn Cavid Azerbaycan Milletlerarası Anaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre anaokulunda çalışan A.B. (60), öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocuklara elindeki çubukla vurdu. Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada da bazı çocuklara kötü muamelede bulunarak fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü. İddiaların ortaya çıkmasının ardından yapılan şikayetler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Anaokulundaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerde yer alan A.B.‘yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B., adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin uyku saati öncesinde elindeki çubukla çocuklara vurduğu, başka görüntülerde ise yemekhanede bulunan çocuklara fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

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Yaşanan olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler de anaokuluna gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.