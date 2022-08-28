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Bayrampaşa’da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza

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#Ali Yerlikaya#İstanbul#Ambulans
Bayrampaşa’da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 18:51

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa’da siren çalan ambulansa yol vermediği kameraya yansıyan minibüs şoförüne para cezası verildiğini ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Minibüs şoförü İ.Y.’ye bin 15 lira idari para cezasının kesildiği belirtildi.

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Sağmalcılar Viyadüğü’nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.

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VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen! ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim" ifadelerine yer verdi. 

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SÜRÜCÜYE TOPLAM BİN 15 LİRA PARA CEZASI

Minibüs şoförü İ.Y.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması", "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak",  "Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek" ve "Saygısızca araç kullanmak" içerikli maddeler gereği toplam bin 15 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü İ.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

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