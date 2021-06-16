Bayrampaşa'da altgeçitte otomobil mahsur kalmıştı! İşte o anlar...

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışla birçok alt geçit, sokak ve iş yeri sular altında kaldı. Yenidoğan Mahallesi, Hanife Ağa Sokak'ta mahsur kalan araçlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin yolda araçlarını ittikleri görüldü. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"DÜN BURADA BİR FELAKET YAŞANDI"

Su birikintisi oluşan sokakta esnaf olan Fatih Dilsizoğu, "Dün bir anda yağmur yağdı. 5 dakika içerisinde sel oluştu. Duvar tarafından 35-40 santimetrelik su birikintisi oluştu. İnsanlar araçlarıyla buraya girince trafik tıkandı. Vatandaşlar sağ olsun, yardıma koşarak araçları itti. Trafik oluştu, rögarlar tıkandı. Rögarların kapalı olmasından dolayı burada gölet oluştu. Rögarlar su çekmediği için her yağmur yağdığında su birikiyor. Sular, dükkanımızın boyuna kadar ulaştı. Esnaflar, kendi imkanlarıyla yardım etmeye çalıştı. Trafik oluştuğu için itfaiyeler de geçemedi. Dün burada bir felaket yaşandı" dedi.

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