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Bayrampaşa'da alçı tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı

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#Tavan#Bayrampaşa#Alçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 14:39

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın 3. Katındaki dairenin odasında alçı tavanının bir kısmı çöktü. Odadaki iki çocuk yaralandı.

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Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki çocuk odada oyun oynadığı sırada alçı tavanın bir kısmı çocukların üzerine düştü. Çocukların çığlıkları duyan anne, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Serkan Karagül, "Kiracı beni aradı. Çocukların kafasına bir şeyler düştüğünü söyledi. Çocuklardan birinin eli diğerinin de ayağında kanama vardı biraz da kafasından şişlik vardı. Üstü açık olduğundan nem almış ve çökme olmuş" dedi. Belediye ekipleri binada inceleme başlattı.

Bayrampaşada alçı tavan çöktü: 2 çocuk yaralandı

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#Tavan#Bayrampaşa#Alçı

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