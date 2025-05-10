×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayrampaşa'da 81 yaşındaki kadını oğlu olduğuna ikna ederek 400 bin lira dolandırdı

Güncelleme Tarihi:

#Bayrampaşa#Dolandırıcılık#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 10:50

İstanbul Bayrampaşa’da 81 yaşındaki G.Ü.’ye telefonda kendisini oğlu olarak tanıtıp, acil paraya ihtiyacı olduğunu, kapıya göndereceği arkadaşına ziynet eşyalarını vermesini söyleyerek kandıran şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelinin 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirtildi. Daha önceden de 12 suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Bayrampaşa’da 15 Nisan'da meydana gelen olayda, G.Ü.(81)'yü telefonla arayan kişi, kendini oğlu olarak tanıtarak tanıttı. Oğlu zannettiği kişinin telefonda söylediği 'Acil paraya ihtiyacım var' yalanına inanan G.Ü., evde bulunan 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bir poşete koyarak sözde oğluna götürmesi için kapıya gelen şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra yakınlarının da olaya müdahale etmesiyle dolandırıldığını anlayan G.Ü. polisten yardım istedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada polis bir işyerinin güvenlik kamerasından dolandırıcının görüntüsüne ulaştı. Görüntüde dolandırıcının G.Ü. ile telefonda konuşarak yürüdüğü görüldü.

Bu görüntülerin izini süren polis olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli S.K.'yı (36) Pendik’te gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Şüphelinin daha önceden 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayrampaşa#Dolandırıcılık#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!