×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayrampaşa'da 5 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Bayrampaşa#Yangın#Plastik Malzeme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 07:32

Bayrampaşa’da plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinde çıkan yangın söndrüldü. İş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'ndeki plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerindeki plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara sıçradı. Binanın 3 katını saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcarken, binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

