Bayrampaşa’da 2’nci dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik dün sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi’nden Bekir Önder, işinsanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı.



Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘zimmet’, ‘irtikap’, ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvet almak’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞKAN TUTUKLU

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik 13 Eylül’de ‘İhaleye fesat karıştırmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 45 kişiden Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmış, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.