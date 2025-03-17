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Hamilelik kalkanı 14. çocukta da kırılmadı... Suç makinesi yine serbest

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#İSTANBUL#Hırsızlık#Cezaevi
Hamilelik kalkanı 14. çocukta da kırılmadı... Suç makinesi yine serbest
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 15:19

Yıllarca hamileliği suçtan kaçış planı olarak kullanan 36 yaşındaki Ceylan Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 14'üncü çocuğuna hamile olan Ceylan Çiçek cezaevinde doğum yaptı. 472 yıl ertelenmiş hapis cezası olan Çiçek doğumun ardından yine serbest bırakıldı.

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Olay, 16 Ocak Perşembe günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireye hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis ekipleri toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydı izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura'yı (36) yakalamak için çalışma başlattı.

189 SUÇ KAYDI, 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Polis ekipleri adresi belirlenen Ceylan Çiçek'in evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan ve hamile olduğu öğrenilen Çiçek camdan atladı. Ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Hamilelik kalkanı 14. çocukta da kırılmadı... Suç makinesi yine serbest

Çiçek'in emniyetti yapılan sorgusunda 13 çocuğu olduğu, 14'üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Hamilelik kalkanı 14. çocukta da kırılmadı... Suç makinesi yine serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. 54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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DOĞUM YAPTI; SERBEST KALDI

Diğer yandan, tutuklanarak cezaevine konulan ve 14'üncü çocuğuna hamile olan Ceylan Çiçek'in doğum yaptığı öğrenildi. Hamilelik nedeniyle hakkında ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olan Çiçek serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınHamilelik kalkanı 14. çocukta kırıldı... Her defasında serbest kaldı'Hamilelik kalkanı' 14. çocukta kırıldı... Her defasında serbest kaldıHaberi görüntüle
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#İSTANBUL#Hırsızlık#Cezaevi

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