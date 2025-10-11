Bayrampaşa seçimi iptal

Haberin Devamı

CHP KURAYLA KAZANMIŞTI

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştı. Mutlu’nun yerine vekalet edecek isim için seçime gidilmişti. CHP adayının kura sonucu kazandığı seçime AK Parti itiraz başvurusu yapmıştı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, itirazı kabul etti. Seçimlerde usulsüzlük ve hukuka aykırılık olduğuna hükmeden mahkeme kararında özetle, “İşlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz yolu açık olması üzerine oybirliğiyle karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.