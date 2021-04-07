Bayrampaşa Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bayrampaşa'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu 5 rakamdan oluşan ve adreslerin kolay bulunmasına yarayan sayılar serisidir. Birçok ilin ve ilçenin posta kodu bulunmaktadır. Posta kodları bulundukları il plaka kodunun ilk 2 rakamı ile oluşmaktadır. Her il ve ilçenin farklı posta kodları bulunmaktadır.

Bayrampaşa Posta Kodu Kaçtır?

İstanbul ilinin posta kodu 34000'dir. İstanbul ilçelerinin kodlarının ilk iki rakamı 34 olup diğer 3 rakamı farklı olarak yazılarak oluşturulmaktadır. İstanbul'un ilçesi olan Bayrampaşa'nın posta kodu ilk iki rakamı da bu duruma göre 34'tür. Kodun tamamı ise 34035'dir.

İstanbul'un İlçesi Bayrampaşa'nın Ve Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un her ilçesinin ve mahallelerinin ayrı bir şekilde farklı posta kodu bulunmaktadır.

Bayrampaşa mahallelerinin posta kodları ise şöyledir;

- Altıntepsi mahallesi - 34035

- Terazidere mahallesi - 34035

- Vatan mahallesi - 34035

- İsmetpaşa mahallesi - 34040

- Kartaltepe mahallesi - 34040

- Muratpaşa mahallesi - 34040

- Numunebağ mahallesi - 34040

- Yenidoğan mahallesi - 34040

- Ortamahalle mahallesi - 34040

- Yıldırım mahallesi - 34040

- Kocatepe mahallesi - 34040

- Cevatpaşa mahallesi - 34040

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