Bayrampaşa Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bayrampaşa'nın ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu günlük hayatımızda oldukça yararlı ve faydalı olmakla beraber çok sık kullanılmaktadır. Kullanım alanları, faydaları ve anlamı bakımından oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu sebepten dolayı anlamını ve ne işe yaradığını öğrenebilir ve buna göre kullanımını sağlayabilirsiniz. Bayrampaşa posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bayrampaşa'nın ve mahallelerinin postu kodları nedir? İşte, tüm detaylar.
Posta kodu 5 rakamdan oluşan ve adreslerin kolay bulunmasına yarayan sayılar serisidir. Birçok ilin ve ilçenin posta kodu bulunmaktadır. Posta kodları bulundukları il plaka kodunun ilk 2 rakamı ile oluşmaktadır. Her il ve ilçenin farklı posta kodları bulunmaktadır.
Bayrampaşa Posta Kodu Kaçtır?
İstanbul ilinin posta kodu 34000'dir. İstanbul ilçelerinin kodlarının ilk iki rakamı 34 olup diğer 3 rakamı farklı olarak yazılarak oluşturulmaktadır. İstanbul'un ilçesi olan Bayrampaşa'nın posta kodu ilk iki rakamı da bu duruma göre 34'tür. Kodun tamamı ise 34035'dir.
İstanbul'un İlçesi Bayrampaşa'nın Ve Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul'un her ilçesinin ve mahallelerinin ayrı bir şekilde farklı posta kodu bulunmaktadır.
Bayrampaşa mahallelerinin posta kodları ise şöyledir;
- Altıntepsi mahallesi - 34035
- Terazidere mahallesi - 34035
- Vatan mahallesi - 34035
- İsmetpaşa mahallesi - 34040
- Kartaltepe mahallesi - 34040
- Muratpaşa mahallesi - 34040
- Numunebağ mahallesi - 34040
- Yenidoğan mahallesi - 34040
- Ortamahalle mahallesi - 34040
- Yıldırım mahallesi - 34040
- Kocatepe mahallesi - 34040
- Cevatpaşa mahallesi - 34040
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