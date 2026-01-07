×
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın bulunduğu binada yangın

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Bayrampaşa#Kaymakamlık
Bayrampaşa Kaymakamlığının bulunduğu binada yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 16:56

Bayrampaşa Kaymakamlık binasının bodrum katındaki hamamda yangın çıktı. Duman nedeniyle bina tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Yangın, Muratpaşa Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde içerisinde Bayrampaşa Kaymakamlığı'nında yer aldığı 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. 4 aydır kapalı olduğu öğrenilen hamamın sistem odasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bayrampaşa Kaymakamlığının bulunduğu binada yangın

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Havalandırma sisteminden yayılan duman nedeniyle kaymakamlık binası tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. 

Bayrampaşa Kaymakamlığının bulunduğu binada yangın

