Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın bulunduğu binada yangın

Yangın, Muratpaşa Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde içerisinde Bayrampaşa Kaymakamlığı'nında yer aldığı 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. 4 aydır kapalı olduğu öğrenilen hamamın sistem odasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Havalandırma sisteminden yayılan duman nedeniyle kaymakamlık binası tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.