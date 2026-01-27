×
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 2 tahliye

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 22:47

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ve Mahmut Kılıç'ın, sabit ikametgah sahibi olmaları, soruşturmanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutukluluğun soruşturmanın genişlemesine katkı sağlamayacağı gerekçeleriyle, "belirlenen yerlere başvurma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, Yağcı ve Kılıç'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

 

#Bayrampaşa Belediyesi Soruşturması#Yolsuzluk#Adli Kontrol

