Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma | Hasan Mutlu ile 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli yer aldı.
Şüpheliler hakkında; 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'imar kirliliğine neden olma', 'çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği' suçlarından dava açıldı.