×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bayrampaşa Belediyesine operasyon: 48 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Bayrampaşa Belediyesi#Operasyon#Yolsuzluk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 09:14

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayrampaşa Belediyesi#Operasyon#Yolsuzluk

BAKMADAN GEÇME!