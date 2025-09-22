Bayrampaşa Belediyesi kurayla CHP’de kaldı

Haberin Devamı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştı. Dün, AK Partili İbrahim Akın ile CHP’li İbrahim Kahraman’ın için 37 meclis üyesinin oy kullandığı seçim tartışmalı geçti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve AK Parti İl Başkanı Abdulah Özdemir’in de izlediği başkanvekili seçimlerinde oturumu CHP adayı İbrahim Kahraman yönetti.

4 TURDA SEÇİLEMEDİ

İlk turda AK Parti adayı İbrahim Akın 19, İbrahim Kahraman 18 oy aldı. İkinci turda, her iki aday 18’er oy aldı. Mühür yanlış yere basıldığı gerekçesiyle 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda da AK parti adayı 18, CHP adayı 18 oy aldı. Üçüncü turda, “İbrahim Akın” yazısında “r” harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayıldı ve dördüncü tura geçildi. Dördüncü turda da oylar eşit çıktı. Oy pusulasında AK Parti adayının isminin yanında bir çizik olduğu gerekçesiyle oy geçersiz sayıldı. Aynı turda CHP adayının ismindeki bir harfin üzerinde karalama olduğu için AK Partililer bu oyun da geçersiz kabul edilmesini istedi. AK Parti Grubu, CHP adayının hem meclis oturumunu yönetip hem de kendi lehine kararlar aldığını ileri sürüp oylamaya itiraz etti. İtiraz kabul edilmeyince oylamaya uzun süre ara verildi. Gruplar kendi aralarında toplantı yaptı. İtirazların ardından her iki aday da 18 oyda kalınca yönetmelik gereği kuraya gidildi. Çekilen kura sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman, 18 oyla Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildi.