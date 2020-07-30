Bayramlaşmayı telefonla yapın

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle toplantı yapan Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili tüm ihtimalleri değerlendirdi. Bakan Koca toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

KURBAN UYARISI

“Kurbanlık alışverişleri belediye tarafından denetlenen yerlerden yapılmalıdır. El sıkışma şeklinde pazarlık yapılmamalıdır. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.

SECCADENİZİ EVDEN GETİRİN

Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, evde alınmalıdır. Bayram ve cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

EL ÖPME GELECEK BAYRAMLARA

Mezar ziyaretleri, kalabalık riski varsa daha sonrasına ertelenmeli. Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze olan ziyaret değildir. El öpmeyi, el öptürmeyi, sarılmayı gelecek bayramlara erteleyeceğiz.

KISITLAMA GÜNDEME GELMEDİ

Kurban Bayramı’na yönelik kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Ramazan Bayramı döneminde uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde, 10 gün sonraki sonuç, günlük vaka sayılarında yüzde 15 azalma olmuştur. Ayrıca, aynı tarihler dikkate alındığında, entübasyona giren günlük hasta sayısında yüzde 21, yoğun bakıma giren günlük hasta sayısında yüzde 19, hastaneye yatırılan hasta sayısında ise yüzde 8 düşüş gerçekleşmiştir. Kurban Bayramı’nda işi öyle ciddiye alalım ki, daha sonrasında gözümüz vaka tablosunda olmasın. Vaka sayısını binin altına düşürmek 33 günümüzü aldı.

RADİKAL ÖNLEMLERİ DOĞRU BULUYORUZ

Mücadele bir süredir bölgelere göre değişen tedbirlerle yürütülüyor. Ciddi artışların olduğu illerde radikal önlemleri bakanlık olarak doğru buluyoruz.

DOĞRU SONUÇ ORANI YÜZDE 90 ÜZERİNDE

Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranının yüzde 40 olduğu ileri sürülüyor. Bu oran gerçeğin yarısını bile ifade etmekten çok uzaktır. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı, yüzde 90’ın üzerindedir. Ayrıca bir Amerikan ilaç şirketinin ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiğinden söz ediliyor. Bu itham ve iddialarla ilgili konu bakanlığımızca da soruşturulmaktadır.

BAZI İLLERDE PİK YENİ BAŞLADI

Risk devam ediyor. Bazı illerimizde salgın zirveyi görmedi. Türkiye’nin şu an ikinci bir dalga içinde olduğu söylenemez. Birinci dalganın etkisinin halen devam ettiğini ve bazı illerimizde İstanbul, İzmir gibi pikini tamamladığını ama Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu’da bazı illerimizde bu pikin hatta bazı illerde yer yer yeni başladığını ve giderek arttığını görüyoruz.

AŞI YILIN İLK ÇEYREĞİNDE

(Aşı) Yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir gibi görünüyor. Ülkemizde de biliyorsunuz bu anlamda 6 çalışma devam ediyor. Daha klinik insan çalışmaları safhasına gelinmedi. Ona da zannediyorum eylül ve ekim ayında geçecek üniversitelerimiz veya merkezlerimiz olacak. Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili ayrıca irtibat halindeyiz.

10 BİNDE 26 POZİTİF

TÜİK ile yaptığımız araştırma bitti. Pozitiflik oranının yüzde 0.26, yani on bin kişide 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir. Bunlar belirtisi olmayan kişiler.

65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMA BAYRAM SONRASI KALKACAK

Pandemi sürecinde kurallara uyma noktasında en çok hassasiyet gösterenler büyüklerimiz oldu. Kendilerine minnettarız. Onları ihmal etmedik. Bu dönemde büyüklerimizi bu salgından korumak için hassasiyet gösterme gayreti içinde olduk. Empati yaptığımızdan emin olsunlar. Bayram sonrası dönemde, erken dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu’nun bir önerisi var. Bayram sonrasında duyuruyu yapmış olacağız. Bayram döneminde biraz daha sabredelim.

AYASOFYA’DA KURALLARA UYMALIYDIK

Ayasofya 86 yıllık hayalimizdi, egemenliğin önemli bir işaretiydi. Bu sevinci yaşarken, kurallara uymalıydık. Ayasofya sevincini yaşarken, pandemi kurallarını ihlal etmemeliyiz kanaatindeyim.

OKULLAR EĞİTİME BAŞLAMIŞ OLACAK

Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Ama bu eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ile Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız irtibat halinde çalışıyorlar. İller bazında bir farklılık söz konusu ise gerektiğinde o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos’ta başlayacak olması ama bu eğitimin uzaktan eğitim şeklinde mi bölgesel olarak farklı şeklinde mi bunun da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklaması daha net yapılmış olur. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Bilim Kurulumuzun bu konuyla ilgili yetkili arkadaşları görüşme halindeler.