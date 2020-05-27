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AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 20:58,Son Güncelleme:

Bayramlaşmaya gittiği evde yakalandı! 29 yıl hapis cezası var

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Bayramlaşmaya gittiği evde yakalandı! 29 yıl hapis cezası var
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Mardin'in Derik ilçesinde hakkında 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bayramlaşmak için geldiği evde sahte kimlikle yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2010 yılında Atlı köyü Kızlar mezrasında 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanması olayıyla ilgili "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'nın bayramlaşmak için Kovalı Mahallesi'ne geleceğini belirledi.

Ekiplerce yapılan operasyonda N.A. bayram ziyareti için geldiği evde sahte kimlikle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, N.A hakkında sahte kimlik nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden işlem de yapıldığı öğrenildi.

Bayramlaşmaya gittiği evde yakalandı 29 yıl hapis cezası var

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