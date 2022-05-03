Bayramlaşmaya gittiği evde eski eşini öldürdü

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Olay, saat 14.30 sırlarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Bilal G., bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için boşandığı eşi Zeynep Koyun’un birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti. Bilal G. ve eski eşi Zeynep Koyun arasında, iddiaya göre çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal G., eski eşi Koyun’a bıçakla saldırdı. Göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Zeynep Koyun, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Koyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan Bilal G. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Bilal G., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.