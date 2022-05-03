Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bayramlaşmaya gittiği evde eski eşini öldürdü

#Aksaray#Bayramlaşma#Cinayet
Bayramlaşmaya gittiği evde eski eşini öldürdü

Aksaray’da Zeynep Koyun (26), bayram dolayısıyla 2 çocuğunu görmeye gelen eski eşi Bilal G. (29) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Koyun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet zanlısı eski eş ise polise teslim oldu.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.30 sırlarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Bilal G., bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için boşandığı eşi Zeynep Koyun’un birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti. Bilal G. ve eski eşi Zeynep Koyun arasında, iddiaya göre çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal G., eski eşi Koyun’a bıçakla saldırdı. Göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Zeynep Koyun, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Koyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan Bilal G. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Bilal G., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözden Kaçmasın

Bayram ziyareti tartışması kanlı bitti: 2 çocuk annesi kadın kendini vurduBayram ziyareti tartışması kanlı bitti: 2 çocuk annesi kadın kendini vurduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Bayramlaşma#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık
Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı

BAKMADAN GEÇME!

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık
Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı