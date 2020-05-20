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Haber Giriş: 20.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bayramları karıştırdılar

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Bayramları karıştırdılar
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TRT Haber kanalında stüdyodaki dev ekranlarda 19 Mayıs için “Cumhuriyet Bayramı” yazıldı.

Bu hataya sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Bunun üzerine TRT’den açıklama yapılarak, “Bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür dileriz” denildi. Bu arada eski Süper Lig futbolcusu Arda Turan da yayınladığı bir video mesajında 19 Mayıs ile 23 Nisan’ı karıştırdı. Turan’ın “19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” sözleri de tepki çekti. 

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