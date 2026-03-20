Bayramınız zehir olmasın

SAĞLIK Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda sindirim sorunları yaşanmaması için vatandaşları uyardı. Bakanlıktan konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

“Bayram sabahına hafif bir kahvaltıyla başlanması, öğünlerde aşırıya kaçılmaması, hızlı tüketilmemesi ve sindirimi destekleyen besinlere yer verilmesi sağlığın korunmasına katkı sağlar. Kahvaltıda haşlanmış yumurta, az yağlı peynir, tam tahıllı ekmek, zeytin, domates, salatalık ve yeşillik gibi besinlere yer verilmesi, günün ilerleyen saatlerinde oluşabilecek aşırı yeme eğilimini azaltabilir. Bal gibi tatlı besinlerin bayram kahvaltısında bulundurulmaması yararlı olacaktır. Lokmaların iyi çiğnenmesi, öğünlerin yavaş tüketilmesi ve mideyi zorlayacak ani yüklenmelerden kaçınılması önem taşıyor.

PORSİYONLARINIZI KÜÇÜLTÜN

Bayram ziyaretlerinde ikram kültürünün doğal bir parçası olan tatlı, çikolata, şekerleme ve hamur işi tüketiminde ölçülülük korunmalıdır. Şerbetli tatlılar ve büyük porsiyonlu hamurlu ürünler yerine sütlü tatlılar, taze meyve, kuru meyve veya küçük porsiyonlu ikramların tercih edilmesi daha dengeli bir seçim olacaktır. Çikolata, börek, baklava gibi yiyecekler kan şekerini hızla yükselten, enerji içeriği yüksek gıdalar. Bu gıdaları bayramda birdenbire sık tüketmek sindirim sistemi problemlerine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de uymaya özen göstermeliler. Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2.5 litre su içilmeli, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran ve az şekerli komposto gibi sıvı gıdalar eklenmelidir. Öğün araları en az 2 en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlenmelidir. Bayram ziyaretlerine mümkün olan durumlarda yürüyerek gitmek, kısa mesafelerde araç kullanımını azaltmak, asansör yerine merdiveni tercih etmek ve yemeklerden sonra hafif tempolu yürüyüş yapmak enerji dengesinin korunmasına yardımcı olabilir.”

TAKLİT VE TAĞŞİŞE DİKKAT

IDA Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla tatlı ve çikolata satışlarında artış yaşandığını belirtip taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Toprak, “Baklavalarda antepfıstığı yerine boyalı yerfıstığı kullanılabildiğini, bazı ürünlerde bezelye gibi farklı içeriklerin bulunduğunu görüyoruz. Bu nedenle ürünün fiyatına dikkat etmek gerekiyor. Antepfıstığının, şekerin ve diğer hammaddelerin fiyatı belli. Ederinin çok altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı” diye konuştu. Çikolata ürünlerinde de benzer durumların yaşanabildiğini vurgulayan Toprak, bazı ürünlerde çikolata yerine pralin kullanılarak satış yapıldığını söyledi. Toprak, “Mümkün olduğunca tanıdığımız ve güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapalım” diye konuştu. (Kadir ÖZEN / DHA)

