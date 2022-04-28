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Bayram tedbirleri kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri ortak denetimler gerçekleştirecek. Tatil boyunca karayollarında toplam 208 bin 900 personel görev yapacak. Jandarma trafik sorumluluk bölgelerinde, araç trafiğinin ve kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda da karma ekipler marifetiyle denetimler arttırılarak, kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve bu sayede ölümlü kazaların önlenmesi sağlanacak. Bayram süresince trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere yetkililer de sahada olacak.

RADARLAR İŞ BAŞINDA

Ramazan Bayramı süresince hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecek. Kazaların yoğunlaştığı yol kesimlerinde Mobil Radar Araçları ve Elektronik Sistemlerle hız denetimleri arttırılacak. Denetimler süresince vatandaşlar ile yüz yüze iletişim kurularak hız sınırlarına uymaları, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, şerit ve takip kurallarına riayet etmeleri ile birlikte seyahat süresince konsantrasyonlarının dağılmaması, uykusuzluk ve yorgunluğa karşı mola vererek seyahat etmeleri konularında bilgilendirmeler yapılacak.

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BİR HAREKETİNE BAKAR

İçişleri Bakanlığı ayrıca trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içi emniyet kemeri önemini ‘Bayramınız Kemerli Olsun’, ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’, ‘Kemerim Hep Aklımda’, ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’, ‘Yol Ver Hayata’ ve ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ mottoları ile dikkat çekecek. Sloganların yazılı olduğu billboardlar asılacak, sosyal medya ve basın yayın organlarından faydalanılacak.

OTOBÜSLERE DENETİM

Terminal ve izin verilen yerler dışında otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Otobüslerde, sivil personellerle denetimlere bu bayramda devam edilecek. Denetimlerde 05.00-07.00 saatleri arasında seyahat halinde olan şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller yapılacak ve uykusuzluk ya da yorgunluk belirtisi gösteren sürücülerin araç dışında dinlenmeleri sağlanacak.

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MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR

Bayram tedbirleri kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri birlikte denetimler gerçekleştirecek. Bakanlık, Ramazan Bayramı tatilinde karayollarında toplam 208 bin 900 personelin görev yapacağını açıkladı. Ayrıca 30 polis başmüfettişi, 4 jandarma başmüfettiş ve müfettişi, 22 jandarma denetleme üyesi olmak üzere 56 müfettiş görevlendirildi.