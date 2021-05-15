BayramÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde de turistler sahillere akÄ±n etti

KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda Ã¼lke genelinde uygulanan tam kapanma sÃ¼rerken, Ramazan BayramÄ±'nÄ±n son gÃ¼nÃ¼Â turizm kenti Antalya'nÄ±n cadde ve sokaklarÄ±ndaÂ sessizlik hakim oldu.

KavÅŸaklarda ve ana yollardaÂ uygulama yapan polis ekipleri, dÄ±ÅŸarÄ±daki kiÅŸilerin, sokaÄŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in gerekli izin belgelerini kontrol etti. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 22 dereceye, nem oranÄ±n ise yÃ¼zde 77'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentteÂ sÄ±cak ve gÃ¼neÅŸli havayÄ± fÄ±rsat bilenÂ turistler deÂ KonyaaltÄ± Sahili'ne akÄ±n etti.

KÄ±sÄ±tlamadan muaf turistler, su sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 23 derece olan denize girerken,Â kumlara uzanarak, gÃ¼neÅŸlendi. Ã‡ocuklar ise kumÂ Ã¼zerinde oyun oynadÄ±.

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