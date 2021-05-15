Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İşte 15 Mayıs il il hava durumu

Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya Kesimi'nin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 26°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 27°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 28°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 10°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 9°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 31°C

Az bulutlu

ARTVİN 19°C, 31°C

Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 21°C

Az bulutlu

TRABZON 12°C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI 8°C, 25°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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