Bayramın son günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İşte 15 Mayıs il il hava durumu
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji sağanak uyarısı yaptı. Bayram boyunca yurt genelinde devam eden sıcak havaların ardından bazı bölgeler yağışın etkisi altına girecek. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de 15 Mayıs Cumartesi günü yağmur etkili olacak. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 27 derece olacak. Peki, Bayramın son günü hava nasıl olacak? İşte, 15 Mayıs Türkiye geneli hava durumu raporu.
Günlük hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya Kesimi'nin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 16°C, 26°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 15°C, 27°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 28°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 31°C
Az bulutlu
ARTVİN 19°C, 31°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 21°C
Az bulutlu
TRABZON 12°C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI 8°C, 25°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 23°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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