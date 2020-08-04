Bayramın gözdesi Ayasofya

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 24 Temmuz 2020’de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne Kurban Bayramı’nın son gününde de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yurtiçinden ve yurt dışından gelen çok sayıda kişi, camiyi görmek için sabah saatlerinden itibaren kuyruğa girdi. Güvenlik görevlileri, camiyi ziyarete gelen vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Öğle namazı öncesi cami içinde namaz kılmak isteyen vatandaşlar camiye sığmayınca avluda namaz kıldı.

GRUPLAR HALİNDE ALINDILAR

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne namaz aralarında gelen vatandaşlar gruplar halinde camiye alınıyor. Her grup çıkışında caminin içi görevliler tarafından dezenfekte ediliyor. Bazı vatandaşlar caminin önünde bulunan yeşillik alanda piknik yapıyor. Adana’dan Ayasofya-i Kebir Camisi’ni görmek için gelen Resul Tokcan, “Çok şükür, bugünlerimizi de gördük. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok güzel bir iş yaptı” dedi.

Kırıkkale’den gelen Fadime Eymür ise “Ezan seslerini duymak gurur verici. Müslüman ülkesinde olup böyle bir duyguyu yaşamak çok güzel. Ayasofya’nın cami olması en layık olan yönüydü. Olması gereken oldu” diye konuştu.

RUSYA’DAN AYASOFYA’YA

Rusya'dan erkek arkadaşıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi’ne gelen Anna Shcherbakova, “İlk defa İstanbul’a geldim. Planlarımızı değiştirip Ayasofya’yı görmek istedik. Bu inanılmaz mimariye sahip yapıyı görmeye geldik. Bu yüzden içeri girip görmek istiyoruz.” dedi. Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan Karaca Ailesi de Ayasofya’yı daha önce müzeyken gezdiklerini, şimdi ise cami olarak ziyaret ettiklerini ifade etti. (AA)