Bayramın alternatif güzergâhları...

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TATİLCİLER PLAJLARA AKIN ETTİ... DENİZDE KUM GİBİ İNSAN

BAYRAM tailini ve güzel havaları fırsat bilenler, soluğu sahillerde aldı. Tatil beldeleri bayramın ikinci gününde de doldu taştı. Bodrum’da Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan ve Türkbükü sahilleri tatilci akınına uğradı. Kentte hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derecelere ulaştı. Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda adeta adım atacak yer kalmadı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Korikos Antik Kenti’nin bir parçası olan Kızkalesi’ne gelen ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi. İzmir’in Çeşme ilçesi bu yıl da en çok tercih edilen destinasyonlardan biri oldu. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar denizi ve plajlarıyla ünlü Çeşme’de yoğunluk oluşturdu.

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KAPADOKYA CIVIL CIVIL

TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kurban Bayramı’nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, bayram nedeniyle yüzde 70 doluluğa ulaştı. Turistler, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sıcak hava balonları, ATV turları, safariler, bisiklet, at turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi deneyimlerken tarihi mekânları da geziyor.

MARDİN’DE OTELLER DOLDU

FARKLI din, dil ve kültürden insanların hoşgörü içerisinde kardeşçe yaşadığı tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören Mardin, yılın her döneminde olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu. Kente gelen yerli ve yabancı turistler camilere, medreselere, kiliselere yoğun ilgi gösterdi. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Antik Kenti’nde kimi zaman uzun kuyruklar oluştu. Kentte 22 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.