Bayramın acı tarafı

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İstanbul’dan Edirne’ye giden Ercan Çiçek (43) yönetimindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca, iddiaya göre Tekirdağ Çorlu’da durduğu sırada Mücahid Y. idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve (8) ve Mustafa Çiçek (8), hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel’in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Mücahid Y.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Seyitgazi’de önceki gece, Hüseyin Çetin’in kullandığı 26 LE 002 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Takla atarak ters dönen otomobildeki Halil Ünlü (50) ile kardeşi İbrahim Ünlü (45) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Hüseyin Çetin, Yakup Sevim ile Melih Ünlü ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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75 METRE SÜRÜKLENDİLER

Balıkesir’in Erdek ilçesinden tatil için Ayvalık’a gitmek üzere program yapan arkadaş grubu, önceki gece 3 ayrı otomobille yola çıktı. İstanbul-İzmir otoyolunda, Mehmet Ç. (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobile, arkadaşlarının iddiasına göre başka bir otomobil sağ tarafından çarptı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden Mehmet Ç.’nin kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan otomobil karşı şeride geçerek yaklaşık 75 metre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30) ve Berkay Deniz’in (24) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ç. (26) ve Serhat Acar ise hastaneye sevk edildi.

MANEVRA YAPARKEN ÇARPTI

Çankırı Atkaracalar’da park halinde bulunun 34 FBS 695 plakalı otomobilin sürücüsü, önceki gün yola çıkmak için manevra yaptı. Bu sırada gelen Osman Özçelik’in (16) kullandığı motosiklet, yola çıkan otomobile çarptı. Motosikletin sürücüsü Özçelik ile arkasında bulunan Kerim Sancı (12), çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İki çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özçelik ve Sancı, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.