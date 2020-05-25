Bayramın 3. günü hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? 26 Mayıs hava durumu tahminleri

Yarın hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Türkiye genelinde hava durumu tahminlerini merak edenler tarafından sorgulanıyor. Hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber, sıcak havaların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler, bayramın üçüncü gününde yağmur yağıp yapmayacağını merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bayramın üçüncü gününde Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak etkili olacak. İşte, 26 Mayıs hava durumu raporu.

26 MAYIS SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinin, yarın (Salı) Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya ve Bilecik, yarın (Salı) öğleden sonra Trakya kesimi ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğleden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğleden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğleden sonra bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR 14°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA 9°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğleden sonra Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğleden sonra bölgenin güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğleden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 12°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 12°C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ordu, Giresun ve Artvin, yarın (Salı) öğleden sonra Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde bölgenin kuzey kesimleri ile Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 24°C

Az bulutlu

SİİRT 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 30°C

Az bulutlu