Bayramiç'teki orman yangını... Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları hızla başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Bayramiç’te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına hızla başladı.

Çalışmaların tamamlandığı Saçaklı Köyü’nde 26’sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Diğer köylerde çalışmalarımız devam ediyor.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız."