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Bayramiç’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

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#Çanakkale#Orman Yangını#Orman Bölge Müdürlüğü
Bayramiç’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 17:05

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Yangın, saat 16.20 sıralarında Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında ormanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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#Çanakkale#Orman Yangını#Orman Bölge Müdürlüğü

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