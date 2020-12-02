MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBayramiç’te 305 litre bandrolsüz içki ele geçirildi
GeriGündem Bayramiç’te 305 litre bandrolsüz içki ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ÇANAKKALE (İHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Bayramiç’te 305 litre bandrolsüz içki ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayramiç’te 305 litre bandrolsüz içki ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yol arama ve kontrol uygulaması gerçekleştirilen jandarma ekipleri, 305 litre bandrolsüz şarap ele geçirdi.

Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü Halilbey Çiftliği mevkiinde yol arama ve kontrol uygulama yapan Çanakkale İl Jandarma ekipleri, durdurdukları bir araç içerisinde 235 litre bandrolsüz şarap ele geçirdi. Şüphelilerin imalathane olarak kullandıkları değerlendirilen ikametlerinde yapılan aramada ise kaçak olarak imal edilen 60 litre şarap ele geçirildi.
Toplam 305 litre şaraba el konulurken, U.K.M., S.E., ve E.Ş isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli işlem yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle